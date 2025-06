Polícia procura dois foragidos envolvidos em espancamento de estudante da Uerj após prisão de Bruno Krupp e mais três Um deles é filho de um traficante colombiano e teria fugido para o Paraguai após o crime Rio de Janeiro|Do R7 09/06/2025 - 18h05 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h34 ) twitter

Dois suspeitos ainda são procurados RECORD

A polícia procura mais dois homens envolvidos no espancamento de um estudante de direito da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) na saída de um bar na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro.

Foragidos, Jacobo Pareja Rodriguez, de 26 anos, e de Felipe de Souza Monteiro, de 24, foram denunciados por tentativa de homicídio pelo MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro).

De acordo com o Disque Denúncia, Jacobo é apontado como um dos que chutaram a cabeça da vítima. Segundo a polícia, ele é filho de um traficante colombiano e teria fugido para o Paraguai após o crime.

Já Felipe, com passagens por tráfico e posse de arma, teria se escondido no Rio Grande do Sul.

‌



Ao todo, seis pessoas são acusadas de participação no crime e tiveram a prisão decretada pela Justiça. Quatro já foram presas — entre elas o modelo Bruno Krupp.

Quem tiver informações sobre os foragidos por entrar em contato com o Disque Denúncia pelos seguintes canais:

‌



Central de atendimento/Call Center: (021) — 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Vinte chutes na cabeça

O crime ocorreu na madrugada do dia 23. A vítima teve um desentendimento com um homem identificado como “Rebordão” no interior do bar, ao pedir licença, porque a passagem estava bloqueada por um sofá.

Quando se preparava para ir embora, o estudante Pedro Rodrigues, de 25 anos, foi cercado por um grupo de nove homens no estacionamento. Ele e o amigo foram brutalmente agredidos.

‌



Um vídeo flagrou o espancamento. Pedro levou socos e mais de 20 chutes na cabeça. Ele chegou a ficar desacordado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo as investigações, o modelo Bruno Krupp incentivou as agressões e gritou para que os integrantes do grupo continuassem a chutar a vítima.

De acordo com a polícia, nove pessoas estão envolvidas no espancamento. Rebordão também é apontado como o responsável por dar vários chutes na vítima.

Quem são os presos?

Rebordão tem nove anotações criminais e também é investigado por tráfico de drogas, clonagem de cartões e roubo;

Namorada de Rebordão, conhecida pelo apelido de ‘Maria Manicômio’, também teria incentivado as agressões;

Homem, de 18 anos, que aparece nas imagens dando socos na vítima, segundo a polícia;

Bruno Krupp, de 29 anos, que já foi preso por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, em 2022.

