Policial da Core morto com tiro no rosto será enterrado nesta terça-feira (20) José Antônio foi baleado por criminosos ao entrar na comunidade Cidade de Deus durante uma operação Rio de Janeiro|Do R7 20/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 02h00 )

Policial civil atuou como subsecretário da Seop Reprodução/ Instagram

O policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) morto com um tiro no rosto na Cidade de Deus será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (20).

O corpo de José Antônio Lourenço deve ser velado a partir das 12h, e o sepultamento está marcado para as 14h30.

José Antônio havia retornado para a elite da Polícia Civil há cerca de dois anos. Antes, ele atuava como subsecretário da Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública).

Na última segunda (19), ele foi baleado por criminosos ao entrar na comunidade Cidade de Deus durante uma operação policial contra uma fábrica irregular de gelo.

Logo após o crime, a polícia iniciou as buscas pelos responsáveis pelo ataque. As ações se estenderam para a comunidade vizinha Gardênia Azul, onde integrantes da facção Comando Vermelho teriam buscado abrigo.

Por determinação do governador Cláudio Castro, a polícia vai permanecer na Cidade de Deus até que os criminosos sejam encontrados.

O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 5 mil para quem tiver informações que ajudem a identificar os assassinos do policial da Core.

