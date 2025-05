Lula entrega foto de Sebastião Salgado feita em Angola a presidente do país africano Fotógrafo morreu nesta sexta-feira, aos 81 anos; artista é conhecido mundialmente por obras voltadas à temática social e ambiental Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 23/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h12 ) twitter

Lourenço e Lula reuniram-se nesta sexta, em Brasília Ricardo Stuckert/Presidência da República - 23.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou nesta sexta-feira (23) uma obra do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado feita em Angola ao presidente do país, João Lourenço. A foto, tirada em 1975, é da Estátua de Maria Fonte, mulher por trás da revolta popular portuguesa de 1846. A captura foi feita na cidade de Nova Lisboa, atual Huambo. Conhecido mundialmente por fotografias voltadas, principalmente, às temáticas social e ambiental, Salgado faleceu nesta sexta, aos 81 anos.

A foto da estátua foi tirada pouco tempo depois da independência de Angola — o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a libertação da nação do domínio de Portugal.

A morte foi confirmada nas redes sociais do Instituto Terra Oficial , organização fundada pelo artista e pela esposa, Lélia Wanick. “Com imenso pesar, comunicamos o falecimento de Sebastião Salgado, nosso fundador, mestre e eterno inspirador”, diz o texto. Sebastião deixa a esposa e dois filhos.

Entre os trabalhos fotográficos do artista, natural de Minas Gerais, está o livro “Outras Américas”, “Trabalhadores” e “Serra Pelada”.

‌



Em 2015, o documentário “Sal da Terra”, que conta a história de Salgado, foi indicado ao Oscar de melhor documentário. A produção, dirigida por um dos filhos do fotógrafo e pelo cineasta Wim Wenders, aborda a trajetória do artista e o projeto “Gênesis”, terceira série de longa duração sobre questões globais.

Quem foi Sebastião Salgado

Nascido em Aimorés, no interior de Minas Gerais, formou-se em Economia antes de migrar para a fotografia. Mestre em economia pela Universidade de São Paulo (1968) e doutor pela Universidade de Paris (1971), ele trabalhava na Organização Internacional do Café, em Londres, quando surgiu o desejo de fotografar — trabalho exigia muitas viagens à África, e Salgado gostava de documentar o que via.

‌



Em 1974, fez seu primeiro trabalho como fotógrafo freelancer para a agência Sygma. Rapidamente se destacou, sendo contratado por outra agência, a Gamma. No final de 1979, Salgado passou a integrar a Magnum, cooperativa que revolucionou a fotografia documental no século 20, fundada por nomes como Henri Cartier-Bresson e Robert Capa.

Na década de 1980, o fotógrafo já havia se estabelecido o suficiente para financiar projetos pessoais. No livro Outras Américas, de 1986, ele registrou povos indígenas de toda a América Latina. Já com a série Trabalhadores, de 1997, documentou o trabalho manual e penoso de indivíduos ao redor do mundo, de minas de enxofre na Indonésia à pesca de atum na Sicília.

‌



Presidente angolano

João Lourenço cumpre agenda oficial em terras brasileiras, em meio à Semana da África no Brasil e ao segundo diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural, que reúne representantes de nações africanas. O líder angolano é o presidente rotativo da União Africana em 2025.

Na manhã desta sexta, Lula e Lourenço mantiveram reunião fechada no Palácio do Planalto, após cerimônia de recepção, e assinaram acordos bilaterais. O petista defendeu o aumento das relações comerciais entre os dois países.

“É importante lembrar que o Brasil já teve um fluxo comercial com a Angola de US$ 4 bilhões e agora estamos em apenas US$ 1,5 bilhão, o que significa que nós temos que trabalhar mais para que a gente faça o nosso fluxo de comércio exterior ser do tamanho que a gente pensa que têm os nossos países”, destacou Lula.

Após pronunciamento, os dois líderes seguiram para um almoço no Itamaraty, sede do MRE (Ministério das Relações Exteriores).

Confira alguns atos assinados entre Brasil e Angola

Memorando de entendimento para promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, pessoas afetadas com a hanseníase e crianças e adolescentes;

Memorando de entendimento entre a Polícia Federal do Brasil e a Polícia Nacional de Angola; e

Projeto de fortalecimento das instituições angolanas de pesquisa agropecuária e florestal.

O acordo da PF com a Polícia Nacional do país africano conta com troca de informações sobre crime organizado, tráfico de drogas, terrorismo, trabalho forçado e também outras violações de direitos humanos, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, por exemplo.

