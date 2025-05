Lula sobre Sebastião Salgado: ‘Se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos’ do mundo Presidente soube da morte do fotógrafo durante reunião bilateral com João Lourenço, presidente de Angola Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 23/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h52 ) twitter

Lula em encontro com Sebastião Salgado em 2020 Reprodução/Redes sociais @janjalula - 02.03.2020

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu um minuto de silêncio pela morte do fotógrafo Sebastião Salgado durante pronunciamento à imprensa, nesta sexta-feira (23), e disse que o profissional era um dos maiores e melhores fotógrafos do mundo.

“Uma notícia muito triste a morte do companheiro Sebastião Salgado, se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu”, lamentou Lula durante a cerimônia.

O presidente do Brasil ficou sabendo da morte do fotógrafo durante reunião bilateral com o presidente da Angola, João Lourenço. O Brasil, inclusive, presenteou o líder angolano com uma foto de Sebastião Salgado.

Em nota oficial sobre a morte do fotógrafo, Lula acrescentou que o inconformismo de Sebastião Salgado “com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu, sempre, como um alerta para a consciência de toda a humanidade”.

‌



“Salgado não usava apenas seus olhos e sua máquina para retratar as pessoas: usava também a plenitude de sua alma e de seu coração. Por isso mesmo, sua obra continuará sendo um clamor pela solidariedade. E o lembrete de que somos todos iguais em nossa diversidade. Aos seus amigos e familiares, deixo meu forte abraço”, disse.

“Eterno inspirador”

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado morreu aos 81 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais do Instituto Terra Oficial , organização fundada pelo artista e pela esposa, Lélia Wanick. “Com imenso pesar, comunicamos o falecimento de Sebastião Salgado, nosso fundador, mestre e eterno inspirador”, diz o texto. Sebastião deixa a esposa e dois filhos.

‌



Salgado, que é natural de Minas Gerais, é conhecido mundialmente por suas fotografias, voltadas, principalmente, para temática social e ambiental. Entre os trabalhos fotográficos do artista está o livro “Outras Américas”, “Trabalhadores” e “Serra Pelada”.

Nas redes sociais, a organização ressaltou o trabalho feito por Salgado e Léila para restauração ambiental e destacou o poder transformador do fotógrafo. “Sebastião foi muito mais do que um dos maiores fotógrafos de nosso tempo. Sua lente revelou o mundo e suas contradições; sua vida, o poder da ação transformadora”, menciona.

‌



Em 2015, o documentário “Sal da Terra”, que conta a história de Salgado, foi indicado ao Oscar de melhor documentário. A produção, dirigida por um dos filhos do fotógrafo e pelo cineasta Wim Wenders, aborda a trajetória do artista e o projeto “Gênesis”, terceira série de longa duração sobre questões globais.

