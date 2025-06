‘A vítima não está sozinha’, diz major da PM sobre programa Patrulha Maria da Penha

O R7 Fala Comigo desta semana entrevista a major da Polícia Militar do Rio de Janeiro , Bianca Ferreira, para falar sobre a Patrulha Maria da Penha. Prestes a completar seis anos, o programa tem o objetivo de combater a violência doméstica e acompanhar mulheres com medidas protetivas. A iniciativa já atendeu 97 mil vítimas e prendeu mais de 800 homens no estado do Rio.

Durante a conversa, a major enfatiza a necessidade do primeiro passo para romper o ciclo de violência e a importância de educar e conscientizar a sociedade sobre o tema. Ela também ressalta que a patrulha realiza visitas e oferece suporte jurídico e psicológico. O serviço pode ser acionado através do aplicativo Rede Mulher ou pelos telefones 190 e 180.

