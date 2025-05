Bicicletas e motos elétricas: especialista explica o que é preciso para rodar em segurança

Especialista em gerenciamento de riscos e segurança, Gerardo Portela é o convidado do R7 Fala Comigo desta semana. Portela explicou as diferenças entre bicicletas e motos elétricas e o que é preciso para utilizar esses veículos com segurança e dentro das regras. Ele também alertou sobre os cuidados com as baterias durante o carregamento para evitar acidentes.