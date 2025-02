Check-up: Médico tira dúvidas sobre frequência e exames

Com 30 anos de experiência, o clínico geral Eduardo Passos falou sobre a importância dos exames de rotina na prevenção de doenças. O médico explicou que o organismo é dinâmico e precisa ser checado — além disso, alguns problemas de saúde podem ser silenciosos. Em pessoas jovens, o ideal é fazer o acompanhamento anual. Exames de sangue, urina e fezes são considerados básicos no check-up. No caso de idosos, é indicado reduzir a frequência para seis meses e incluir outros exames mais específicos. Assista!