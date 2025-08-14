Presidente do Disque Denúncia diz que programa ajudou a prender 21 mil criminosos no RJ em 30 anos

O presidente do Disque Denúncia é o convidado do R7 Fala Comigo desta semana. Renato Almeida comemorou os 30 anos do programa que ajuda no combate a crimes. Nesse período, o instituto recebeu 3 milhões de denúncias que contribuíram para a prisão de mais de 21 mil criminosos no Rio de Janeiro .

Durante a entrevista, Renato Almeida reforçou que o Disque Denúncia é um canal entre a população e os órgãos de segurança. Entre os crimes mais relatados estão tráfico de drogas, crimes ambientais e violência contra pessoa.

Além do Rio, o programa está presente em outros estados do Brasil e já inspirou a criação do serviço em outros países.