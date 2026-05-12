Férias escolares: major do Corpo de Bombeiros dá dicas para evitar acidentes domésticos

O risco de acidentes domésticos pode aumentar durante as férias escolares. Em entrevista ao R7 Fala Comigo , o porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fabio Contreiras, deu dicas para garantir a segurança nesse período em que a garotada fica mais tempo dentro de casa.

Contreiras ressaltou que a cozinha é um dos cômodos que mais oferecem perigos. Ele explicou como evitar incêndios, ingestão de substâncias tóxicas, choques elétricos e afogamentos.

O porta-voz da corporação também orientou como agir em ocorrências de engasgos de bebês e crianças. Ele ensinou a fazer manobra de Heimlich e ressaltou a necessidade de buscar atendimento médico nesses casos.

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