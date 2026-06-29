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Segurança e infraestrutura: Miguel Fernandez explica como atua o Crea-RJ

Apesar de estar em 3º lugar no ranking nacional, o estado ainda enfrenta dificuldades em temas como abastecimento de água e saneamento básico

R7 Rio Entrevista|Do R7

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Presidente licenciado do Crea-RJ (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro), Miguel Fernandez explica como a instituição atua na segurança e desenvolvimento do Rio de Janeiro. Apesar de estar em 3º lugar no ranking nacional de infraestrutura, o estado ainda enfrenta dificuldades em temas como abastecimento de água e saneamento básico. Ele também detalha o trabalho de fiscalização no setor.

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