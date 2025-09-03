TH Joias fica sem mandato na Alerj após movimentação do governador Cláudio Castro em secretariado; entenda O chefe do executivo exonerou o secretário de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, para o político assumir a vaga do parlamentar preso Rio de Janeiro|Do R7 03/09/2025 - 16h23 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deputado foi preso em operação que investiga investiga tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro e corrupção com possível ligação ao CV ONOFRE VERAS/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO/ 03.09.2025

O deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso nesta quarta-feira (3), ficará sem o mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) após uma movimentação do governador Cláudio Castro no secretariado.

No início desta tarde, o chefe do executivo anunciou nas redes sociais a exoneração do secretário de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, para o político assumir a vaga de TH no parlamento.

“Por minha determinação, o deputado estadual Rafael Picciani está retomando seu mandato na Assembleia Legislativa. Ele substitui o deputado estadual TH Joias, preso hoje em ação conjunta das polícias Civil e Federal e do Ministério Público”, publicou Castro.

TH Joias era segundo suplente do MDB e ocupava uma vaga no legislativo desde junho do ano passado, após a morte do deputado Otoni de Paula Pai.

‌



Rafael Picciani era o primeiro suplente da legenda, no entanto, não assumiu a cadeira na Alerj por estar no comando da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer.

O governador também afirmou que o retorno de Rafael Picciani já estava previsto, mas decidiu antecipar devido à operação. “O trabalho integrado deixa um recado muito claro: a lei vale para todos”, afirmou.

‌



Operação e ligação com o Comando Vermelho

TH Joias foi preso durante uma operação que investiga a atuação de um braço político e financeiro em benefício da facção criminosa Comando Vermelho. Ele foi encontrado em um condomínio de luxo da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

De acordo com o MP, TH usou o mandato para favorecer a facção criminosa através da nomeação de aliados para cargos comissionados.

‌



O parlamentar também teria atuado como intermediário na compra e venda de armas, drogas e equipamentos tecnológicos para o tráfico.

As investigações também apontam que o político pagava propina a policiais e mantinha relações com outras facções, como o TCP (Terceiro Comando Puro) e o ADA (Amigo dos Amigos).

Ele já havia sido preso em 2017 pela Decod (Delegacia de Combate às Drogas), suspeito de atuar como articulador do tráfico e lavar dinheiro por meio de empresas de fachada.

O R7 não conseguiu localizar a defesa de TH Joias. O jornalismo da RECORD entrou em contato com o parlamentar, mas não obteve respostas até a publicação da reportagem.

Procurada, a Alerj informou que as diligências foram acompanhadas pela Procuradoria da Casa Legislativa.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp