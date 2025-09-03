TH Joias fica sem mandato na Alerj após movimentação do governador Cláudio Castro em secretariado; entenda
O chefe do executivo exonerou o secretário de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, para o político assumir a vaga do parlamentar preso
O deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso nesta quarta-feira (3), ficará sem o mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) após uma movimentação do governador Cláudio Castro no secretariado.
No início desta tarde, o chefe do executivo anunciou nas redes sociais a exoneração do secretário de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, para o político assumir a vaga de TH no parlamento.
“Por minha determinação, o deputado estadual Rafael Picciani está retomando seu mandato na Assembleia Legislativa. Ele substitui o deputado estadual TH Joias, preso hoje em ação conjunta das polícias Civil e Federal e do Ministério Público”, publicou Castro.
TH Joias era segundo suplente do MDB e ocupava uma vaga no legislativo desde junho do ano passado, após a morte do deputado Otoni de Paula Pai.
Rafael Picciani era o primeiro suplente da legenda, no entanto, não assumiu a cadeira na Alerj por estar no comando da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer.
O governador também afirmou que o retorno de Rafael Picciani já estava previsto, mas decidiu antecipar devido à operação. “O trabalho integrado deixa um recado muito claro: a lei vale para todos”, afirmou.
Operação e ligação com o Comando Vermelho
TH Joias foi preso durante uma operação que investiga a atuação de um braço político e financeiro em benefício da facção criminosa Comando Vermelho. Ele foi encontrado em um condomínio de luxo da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.
De acordo com o MP, TH usou o mandato para favorecer a facção criminosa através da nomeação de aliados para cargos comissionados.
O parlamentar também teria atuado como intermediário na compra e venda de armas, drogas e equipamentos tecnológicos para o tráfico.
As investigações também apontam que o político pagava propina a policiais e mantinha relações com outras facções, como o TCP (Terceiro Comando Puro) e o ADA (Amigo dos Amigos).
Ele já havia sido preso em 2017 pela Decod (Delegacia de Combate às Drogas), suspeito de atuar como articulador do tráfico e lavar dinheiro por meio de empresas de fachada.
O R7 não conseguiu localizar a defesa de TH Joias. O jornalismo da RECORD entrou em contato com o parlamentar, mas não obteve respostas até a publicação da reportagem.
Procurada, a Alerj informou que as diligências foram acompanhadas pela Procuradoria da Casa Legislativa.
