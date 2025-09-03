PF cumpre mandados contra facção suspeita de tráfico internacional e corrupção no Rio Esquema envolvia liderança no Complexo do Alemão, agentes públicos e políticos, incluindo delegado da PF e deputado estadual Brasília|Do R7, em Brasília 03/09/2025 - 08h36 (Atualizado em 03/09/2025 - 08h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A PF lançou a segunda fase da Operação Fames-19 para investigar desvios de verbas da pandemia.

Estão sendo cumpridos 51 mandados de busca em várias cidades, incluindo Palmas e João Pessoa.

As investigações revelam fraudes em contratos para compra de cestas básicas durante a emergência da Covid-19.

Mais de R$ 97 milhões foram pagos em contratos com prejuízo estimado de R$ 73 milhões aos cofres públicos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A Polícia Federal realiza na manhã desta quarta-feira (3) a Operação Zargun, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa ligada à cúpula de uma facção criminosa. O grupo é investigado por tráfico internacional de armas e drogas, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro.

A ação é conjunta entre PF, Ministério Público Federal, Ministério Público do Rio de Janeiro e Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado.

Segundo a PF, estão sendo cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão, expedidos pelas Justiças federal e estadual.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, totalizando R$ 40 milhões.

Além disso, foram impostas medidas como afastamento de agentes públicos, suspensão das atividades de empresas ligadas à lavagem de dinheiro e a transferência emergencial de lideranças da facção para presídios federais de segurança máxima.

As investigações apontam um esquema de corrupção que envolvia a liderança da facção no Complexo do Alemão e agentes políticos e públicos, incluindo um delegado da PF, policiais militares, um ex-secretário municipal e estadual, além de um deputado estadual empossado em 2024.

De acordo com a apuração, a organização criminosa se infiltrava na administração pública para obter impunidade e acesso a informações sigilosas.

O grupo também importava armas do Paraguai e equipamentos antidrone da China, revendidos inclusive para facções rivais.

A Operação Zargun faz parte da Operação Redentor 2, voltada à implementação de diretrizes do STF (Supremo Tribunal Federal) no âmbito da ADPF 635, que trata de medidas para o enfrentamento da criminalidade violenta no estado do Rio de Janeiro.

Os investigados poderão responder por crimes de organização criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

