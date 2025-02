Tiroteio atinge helicóptero da polícia e fecha linha Vermelha e avenida Brasil, no Rio Homens da elite da PM e da Polícia Civil cercaram a comunidade chefiada pelo traficante Peixão. BRT e trem foram afetados Rio de Janeiro|Do R7 12/02/2025 - 14h19 (Atualizado em 12/02/2025 - 16h26 ) twitter

Avenida Brasil foi interditada na altura da comunidade Cidade Alta Reprodução/Record Rio

Um intenso tiroteio no Complexo de Israel fechou importantes vias expressas, como a linha Vermelha e a avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (12).

Segundo a Polícia Civil, o pedido de fechamento da avenida Brasil ocorreu para garantir a segurança da população. O objetivo da ação é checar informações de inteligência a respeito da facção criminosa que atua no local.

Homens da elite da PM e da Polícia Civil cercaram a comunidade chefiada pelo traficante Peixão. Em resposta, criminosos incendiaram barricadas.

Durante a ação, um helicóptero da PM foi alvejado e precisou fazer um pouso forçado. Ninguém ficou ferido.

Segundo relatos, bandidos obrigaram passageiros a sair da estação de trem de Vigário Geral, que fica muito próxima à comunidade. Inclusive, a subida da passarela foi interditada com pneus em chamas.

Moradores relataram ter escutado muitos tiros. Vídeos mostraram pessoas assustadas dentro de um ônibus que passava pelo local.

Trem e BRT afetados

O tiroteio também afetou a circulação dos transportes públicos.

De acordo com informações da SuperVia, os trens pararam de circular no ramal Gramacho por medida de segurança.

‌



Já o BRT teve o funcionamento interrompido no corredor TransBrasil no trecho entre as estações Cidade Alta e Mercado São Sebastião.

OCORRÊNCIA POLICIAL NA AVENIDA BRASIL



Atenção, motorista! A Avenida Brasil está interditada, nos dois sentidos, na altura da Cidade Alta, em função de uma ocorrência policial. Polícia Militar no local.#CORInforma #viasexpressas pic.twitter.com/Q6JQ4aVV57 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 12, 2025