Traficante ‘Cheio de Ódio’ e mais quatro morrem em operação para prender assassinos de policial casado com juíza Agentes prenderam dois suspeitos de envolvimento com o tráfico e apreenderam armas durante a ação Rio de Janeiro|Do R7 15/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Traficante "Cheio de Ódio" está entre os cinco mortos RECORD

A operação para prender envolvidos no assassinato do policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) João Pedro Marquini deixou cinco mortos na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (15).

Segundo a polícia, todos os mortos são considerados suspeitos. Entre eles está o traficante Vinicius Kleber di Carlantonio Martins, conhecido como “Cheio de Ódio”.

Durante a ação, outros dois homens ligados ao tráfico foram presos. No entanto, os dois investigados procurados pela morte de Marquini ainda não foram localizados.

Até o início da tarde, os agentes haviam apreendido três fuzis, duas pistolas e granadas na comunidade.

‌



Polícia faz operação na Ladeira dos Tabajaras

O Gaesp/ MPRJ (Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público do Rio de Janeiro) disse ter sido informado sobre a operação para cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça.

De acordo com o MP, 2ª Promotoria de Investigação Penal vai apurar eventuais desdobramentos da ação.

‌



“Entre os fatos a serem analisados os óbitos registrados durante a ação, além da tentativa de homicídio contra um policial civil, conforme informações preliminares repassadas pela polícia”, informou por meio de nota.

João Pedro Marquini era casado com a juíza Tula Melo RECORD

Marquini foi assassinado em uma tentativa de assalto, em Vargem Grande, na zona oeste, no último dia 30. Ele era casado com a juíza Tula Mello, que estava em outro carro no momento da abordagem e conseguiu escapar.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp