Viúva de fisioterapeuta atropelado avalia recorrer contra soltura de Vitor Belarmino Segundo a advogada, Bruna Kikuta recebeu a notícia sobre a decisão judicial com "tristeza" e "temor" por risco de impunidade Rio de Janeiro|João Perissé*, da RECORD, com Raphael Lacerda*, do R7 30/05/2025 - 18h58 (Atualizado em 30/05/2025 - 19h11 )

Vitor Belarmino ficou dez meses foragido RECORD

A defesa de Bruna Kikuta, viúva do fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, afirmou que estuda recorrer da decisão que revogou a prisão do influenciador Vitor Belarmino, na tarde desta sexta-feira (30).

A advogada Tathiana Costa informou que deve se reunir com o Ministério Público na próxima semana. De acordo com ela, a família recebeu a notícia com preocupação.

“A Bruna recebeu a notícia com tristeza e temor por ter um risco do Vitor sair impune de alguma forma. Mas essa medida cautelar não significa, necessariamente, um fim. Primeiro, porque a gente pode recorrer. E, segundo, que ainda vai haver uma decisão com relação à questão da competência do juri popular ou não”, analisou Tathiana.

Na decisão desta sexta-feira (30), a juíza da 1ª Vara Criminal da Capital, Alessandra da Rocha Lima Roidis, determinou que Vitor Belarmino cumpra medidas cautelares.

‌



A ordem judicial atende um pedido da defesa e foi expedida dois dias depois do depoimento do influenciador, que se entregou no último dia 19. Ele ficou foragido por dez meses e se apresentou à Polícia Civil no período em que ocorre o julgamento.

Belarmino é acusado de atropelar e matar Toshiro, em julho do ano passado, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. No momento do acidente, a vítima atravessava a avenida Lúcio Costa junto da esposa após deixar as malas do casamento em um hotel.

‌



O influenciador fugiu sem prestar socorro. Segundo ele, por ter entrado em desespero. De acordo com as investigações, Belarmino estava acompanhado de cinco mulheres — que também respondem por omissão de socorro.

*Sob supervisão de Bruna Oliveira

