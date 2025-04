Novo serviço oftalmológico reduz fila de espera em Porto Alegre (RS) Serviço espera realizar quase 10 mil atendimentos anuais, aumentando a oferta em 40,8% Balanço Geral RS|Do R7 09/04/2025 - 18h13 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h13 ) twitter

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, lança um novo serviço de consultas e procedimentos oftalmológicos, visando reduzir a longa fila de espera de mais de 34 mil pessoas pelo SUS.

Com investimentos do programa Mais Especialistas do Governo Federal, o serviço espera realizar quase 10 mil atendimentos anuais, aumentando a oferta em 40,8%.

A ampliação inclui parcerias com hospitais locais, como o Hospital Vila Nova, para melhorar o acesso em diferentes regiões da cidade.