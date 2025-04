Eduardo Kobra restaura icônico mural em Porto Alegre (RS) após enchente Artista mundialmente reconhecido devolve cores à obra danificada no Quarto Distrito, em ato simbólico de reconstrução Rio Grande Record|Do R7 22/04/2025 - 20h57 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h57 ) twitter

O artista plástico Eduardo Kobra iniciou a restauração do mural ‘Estado de Paixão’ no Quarto Distrito de Porto Alegre, obra danificada pela enchente de maio de 2024. O painel de 10 metros de altura homenageia o folclorista Paixão Côrtes e incorpora símbolos gaúchos, como a estátua do Laçador e a chama crioula.

A intervenção coincide com o aniversário da maior tragédia climática do estado. Kobra, conhecido por seus trabalhos em cinco continentes, propôs a revitalização artística da área afetada, incentivando a participação de outros criadores locais.