Marido confirma intoxicação e aponta motivação emocional, em caso de envenenamento familiar

O caso da mulher que envenenou a família com arsênio ganhou novos desdobramentos. O marido da suspeita, Deise dos Anjos, confirmou em depoimento à polícia que também sofreu intoxicação alimentar no final de 2024, após consumir um suco de manga preparado pela esposa. O filho do casal também passou mal e foi encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Civil está investigando a hipótese de que o desejo de separação por parte do marido possa ter motivado os crimes.