Minha Casa Minha Vida atinge 2.000 contratos para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira (23), foi assinado o 2.000º contrato do programa de habitação do governo federal para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O Minha Casa Minha Vida – Reconstrução já soma 204.220 moradias destinadas a famílias atingidas em maio, com renda de até R$ 4.700. Imóveis de até R$ 200 mil são financiados pela Caixa. Interessados devem procurar a prefeitura para avaliação cadastral.