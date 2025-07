MP denuncia integrantes da Brigada Militar por morte de soldado em treinamento no Rio Jacuí (RS) Instrutores teriam agido com negligência ao não garantir segurança na atividade Rio Grande Record|Do R7 04/07/2025 - 21h03 (Atualizado em 04/07/2025 - 21h03 ) twitter

O Ministério Público denunciou três integrantes da Brigada Militar pela morte do soldado Lucas Aquino de Oliveira, afogado durante um treinamento no Rio Jacuí (RS), em 2022. A acusação aponta negligência e imprudência dos instrutores, que conduziram a atividade sem medidas adequadas de segurança. O corpo do soldado foi localizado preso a galhos, a seis metros de profundidade.