Novo serviço oftalmológico reduz filas do SUS em Porto Alegre (RS)

Porto Alegre (RS) implementou um novo serviço oftalmológico para reduzir a fila de mais de 34 mil pessoas que aguardam atendimento pelo SUS na capital. Com investimentos do programa Mais Especialistas do Governo Federal, a iniciativa ampliará em 40,8% a oferta de consultas e procedimentos, com previsão de realizar quase 10 mil atendimentos anuais.

A parceria com o Hospital Vila Nova permite deslocar pontos de atendimento para diferentes regiões da cidade, beneficiando pacientes como Andressa e Natália, que esperavam há anos por tratamento e agora recebem atendimento ágil.