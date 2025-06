Rio Grande do Sul terá R$ 112 milhões em novos investimentos na saúde pública Aumento no percentual do orçamento estadual para a área também foi anunciado Rio Grande Record|Do R7 09/06/2025 - 20h40 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h40 ) twitter

O governador Eduardo Leite anunciou um investimento de R$ 112 milhões para melhorar a saúde pública no Rio Grande do Sul. Do total, R$ 100 milhões serão destinados a hospitais, sendo R$ 40 milhões para novos leitos e R$ 60 milhões para equipamentos e medicamentos. Além disso, há planos para ampliar o investimento obrigatório em saúde de 12% para 14,5% do orçamento estadual.