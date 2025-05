Servidor do Ibama é investigado por crimes ambientais no Rio Grande do Sul Polícia Federal apura transferência ilegal de animais silvestres do Pantanal para o Sul do país

Rio Grande Record|Do R7 20/05/2025 - 21h28 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share