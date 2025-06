Turistas gaúchos tentam voltar para casa após cancelamento de voos na Indonésia Grupo permanece no país asiático sem apoio das companhias aéreas e com gastos extras Rio Grande Record|Do R7 26/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h17 ) twitter

Um grupo de 24 turistas do Rio Grande do Sul (RS) ficou preso na Indonésia após o cancelamento de voos causado por conflitos internacionais. Sem assistência das companhias aéreas, os viajantes precisaram arcar com os custos de hospedagem. O espaço aéreo, fechado por segurança, já foi reaberto. A previsão é que eles retornem ao Brasil entre os dias 28 e 30 de junho.