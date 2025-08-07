74% dos usuários das UPAs de São Paulo aprovam os serviços das unidades, diz pesquisa
Levantamento, feito nos dias 16 a 21 de julho de 2025, foi realizado por telefone com 1.500 entrevistados
Em São Paulo, 74% dos usuários das UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) aprovam os serviços prestados nas unidades da cidade, aponta uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (7) pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas). Dos que desaprovam, o índice é de 20%.
A pesquisa, feita nos dias 16 a 21 de julho de 2025, foi realizada por telefone com 1.500 entrevistados, com cotas de sexo, idade e localidade e controle de instrução e renda. A margem de erro máximo para o total da amostra é de 2.6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,45%.
Entre a maioria dos que aprovam o sistema (75%), estão pessoas entre 16 e 24 anos. Em contrapartida, adultos de 45 a 59 anos foram os mais descontentes com o serviço (24%).
Das pessoas que participaram da pesquisa, 82% confirmaram ter usado o serviço das UPAs na cidade de São Paulo, enquanto 17% disseram nunca ter usado. Não lembra ou não respondeu chegou a 1%.
Em relação à frequência, 42% dos entrevistados disse usar frequentemente os serviços de saúde pública da rede municipal quando precisam de atendimento, 22% afirmaram usar algumas vezes e 20% vão raramente. Outros 15% disseram não usar os serviços de saúde da rede municipal.
