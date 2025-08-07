74% dos usuários das UPAs de São Paulo aprovam os serviços das unidades, diz pesquisa Levantamento, feito nos dias 16 a 21 de julho de 2025, foi realizado por telefone com 1.500 entrevistados São Paulo|Do R7 07/08/2025 - 16h34 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA 74% dos usuários das UPAs em São Paulo aprovaram os serviços, segundo pesquisa do Ipespe.

A pesquisa foi realizada entre 16 e 21 de julho de 2025, com 1.500 entrevistados.

Entre os aprovadores, a maioria tem entre 16 e 24 anos; 25% desaprovam o serviço.

82% dos participantes confirmaram ter utilizado os serviços das UPAs na cidade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pesquisa foi divulgada nesta quinta Marcello Casal/Agência Brasil

Em São Paulo, 74% dos usuários das UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) aprovam os serviços prestados nas unidades da cidade, aponta uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (7) pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas). Dos que desaprovam, o índice é de 20%.

A pesquisa, feita nos dias 16 a 21 de julho de 2025, foi realizada por telefone com 1.500 entrevistados, com cotas de sexo, idade e localidade e controle de instrução e renda. A margem de erro máximo para o total da amostra é de 2.6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,45%.

Serviços prestados pelas UPAs na cidade de SP Arte R7

Entre a maioria dos que aprovam o sistema (75%), estão pessoas entre 16 e 24 anos. Em contrapartida, adultos de 45 a 59 anos foram os mais descontentes com o serviço (24%).

Das pessoas que participaram da pesquisa, 82% confirmaram ter usado o serviço das UPAs na cidade de São Paulo, enquanto 17% disseram nunca ter usado. Não lembra ou não respondeu chegou a 1%.

Em relação à frequência, 42% dos entrevistados disse usar frequentemente os serviços de saúde pública da rede municipal quando precisam de atendimento, 22% afirmaram usar algumas vezes e 20% vão raramente. Outros 15% disseram não usar os serviços de saúde da rede municipal.

