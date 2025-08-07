Após fim da obstrução, líder do PL pede perdão a Hugo Motta Sóstenes Cavalcante reafirmou que não houve acordo com o presidente da Câmara para pautar anistia Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 07/08/2025 - 18h20 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h24 ) twitter

"Nós não estávamos emocionalmente estruturados para aquilo", afirmou Sóstenes Cavalcante Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 07.08.2025

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), pediu perdão ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta quinta-feira (7). A declaração ocorreu horas após a oposição terminar a obstrução e a ocupação da mesa diretora.

“Quero agradecer a Vossa excelência, que, inclusive comigo, foi muito paciente. Não gosto de fazer coisas, apesar que eu não fiz isso em público, não te expus publicamente. Mas, ontem, com o acirrar dos ânimos, eu, com Vossa excelência, não fui correto e te peço perdão. Não fui correto no privado, mas faço questão de pedir perdão em público. Nós não estávamos emocionalmente estruturados para aquilo”, disse Cavalcante, durante sessão nesta tarde.

Sóstenes ainda negou que houve acordo com Motta para pautar a anistia aos presos do 8 de janeiro. O combinado, segundo o deputado, foi com os líderes partidários da Casa.

A jornalistas, também nesta quinta-feira, Motta reafirmou que a presidência da Câmara é “inegociável” e que não há qualquer definição de pauta para atender os opositores.

Protesto na Câmara

Deputados ocuparam o plenário da Câmara em protesto após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Diferente do conceito de obstrução, a ocupação impediu qualquer atividade da Câmara por quase 48 horas. A ação foi encerrada na noite de quarta-feira (6), após uma série de negociações com o presidente da Câmara e lideranças.

Em meio aos movimentos, Motta chegou a publicar um ato que previa o afastamento de mandato por seis meses em caso de descumprimento da saída do plenário. O presidente destacou que penalidades ligadas aos políticos teriam uma atualização “até o fim do dia”.

