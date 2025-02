Avião de pequeno porte sai da pista pouco antes de decolar do Campo de Marte, em São Paulo Aeronave estava em baixa velocidade na hora do incidente, que não deixou feridos e não impactou operação do terminal São Paulo|Khauan Wood, da Agência RECORD* 14/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h43 ) twitter

Avião do modelo King Air saiu da pista quando se preparava para decolar do Campo de Marte Reprodução/RECORD – 14.02.2025

Um avião de pequeno porte saiu da pista durante o taxiamento, no Aeroporto Campo de Marte, na manhã desta sexta-feira (14), na avenida Santos Dumont, em Santana, zona norte de São Paulo.

A aeronave particular, modelo King Air, se dirigia para a sua posição para realizar a decolagem, por volta das 9h15.

Segundo o Aeroporto Campo de Marte, o avião estava em baixa velocidade quando o caso ocorreu. A empresa disse, ainda, que ninguém se feriu e não houve impacto nas operações.

A aeronave estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), sem autorização para táxi-aéreo.

‌



Na última sexta-feira (7), um avião King Air caiu na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, após decolar do Campo de Marte rumo a Porto Alegre. O piloto e um passageiro morreram.

Leia a nota do Campo de Marte na íntegra:

“Um avião de pequeno porte, modelo King Air, saiu da pista de taxiamento do Campo de Marte, às 9h16 desta sexta-feira, no momento em que se dirigia, em baixa velocidade, a sua posição para os procedimentos de decolagem. Ninguém se feriu e não houve impacto na operação do aeroporto. As autoridades aeronáuticas foram notificadas, conforme as normas em vigor.”

*Sob supervisão de Rodrigo Balbino, da Agência RECORD.