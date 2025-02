Avião que caiu na Barra Funda, zona oeste de SP, teria arrastado ônibus por 100 metros

Um avião de médio porte caiu na avenida Marquês de São Vicente, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). A aeronave colidiu contra um ônibus e ambos pegaram fogo. Segundo um passageiro do coletivo relatou ao repórter André Tal, o veículo foi arrastado por cerca de 100 metros no momento do impacto. Todas as pessoas que estavam no automóvel foram evacuadas após a colisão.



O avião decolou do Aeroporto Campo de Marte, localizado na zona norte da capital paulista, e tinha como destino Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao menos duas pessoas morreram.