Avião que caiu na Barra Funda percorreu menos de 9 km após decolar do Campo de Marte

A aeronave que caiu na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, nesta sexta-feira (7), percorreu menos de 9 km após decolar do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. O acidente aconteceu pouco tempo depois da decolagem, indicando que uma falha pode ter ocorrido ainda nos primeiros instantes do voo.



Segundo informações preliminares, o piloto tentou realizar um pouso de emergência na Avenida Marques de São Vicente, mas não conseguiu concluir a manobra com sucesso.