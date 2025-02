Temporal da madrugada alaga Marginal Tietê e deixa cidades da Grande São Paulo debaixo d’água Fundamental para a capital paulista, via que percorre as margens do rio Tietê tem ao menos oito pontos intransitáveis São Paulo|Augusta Ramos, da Agência RECORD, e Douglas Oliveira, do R7 01/02/2025 - 07h53 (Atualizado em 01/02/2025 - 11h45 ) twitter

Marginal Tietê ficou completamente intransitável em ao menos um ponto neste sábado (1º) Divulgação/Defesa Civil de SP – 1º.02.2025

A Marginal Tietê, uma das mais importantes vias expressas e fundamental para escoar o trânsito de São Paulo, está totalmente intransitável na região da Ponte das Bandeiras, em Santana, na zona norte da capital paulista.

As pistas central e expressa neste ponto estão alagadas desde 3h20, enquanto a local ficou completamente tomada pela água às 4h deste sábado (1º). As informações são do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Barranco desliza, atinge trem da CPTM e para parte da linha 7-Rubi

Ao todo, são oito pontos de alagamentos na Marginal Tietê. Além dos três pontos na Ponte das Bandeiras, a via também está intransitável na central e local na altura da Ponte da Casa Verde. Também não circulam veículos na local sobre a Ponte do Piqueri, na local sob a Ponte Atílio Fontana e na central na Ponte Freguesia do Ó — esses três pontos na Lapa, zona oeste.

No total, São Paulo tem 19 pontos de alagamentos que deixam ruas e avenidas intransitáveis.

Carros ficaram submersos na marginal Tietê com os alagamentos deste sábado Divulgação/Defesa Civil SP – 1º.02.2025

Devido às chuvas, o Corpo de Bombeiros registrou 155 chamadas para enchentes, 33 para quedas de árvores e 18 para desabamentos e desmoronamentos entre meia-noite e 7h deste sábado. Não há informações sobre vítimas.

Acionamentos ao Corpo de Bombeiros devido às chuvas/ventos no período das 00h00 às 07h00 Capital e Região Metropolitana:

33 - Chamadas p/ queda de árvores;

18 - Chamada p/ desabamentos/desmoronamento;

155 - Chamada p/ enchentes.

Não há informações de vítimas! — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 1, 2025

Reflexos na zona leste

Ruas e avenidas foram atingidas durante as fortes chuvas que ocorrem desde a noite desta sexta-feira (31).

Em Itaquera, um dos pontos mais atingidos foi a rua Padre Viegas de Menezes, na altura do número 300, próximo a rua Itagimirim, em ambos os sentidos.

Outro ponto atingido é a avenida Itaquera. Os veículos têm dificuldade de passar pelo local devido aos alagamentos.

Segundo o CGE, o Córrego Rio Verde transbordou durante as chuvas. A enchente atinge a Estação de Transferência Itaquera, terminal de ônibus movimentado localizado na avenida David Domingues Ferreira.

A mesma cena se repete na rua Tomazzo Ferrara, altura do 555.

Na região de Aricanduva, a rua Jean Meyer tem pontos de alagamento e há relatos de afundamento do asfalto em decorrência de uma obra na tubulação de água e esgoto, comprometida em função do acúmulo de água da chuva.

Família resgatada na Penha

Uma família foi resgatada na Penha, na zona leste, na noite desta sexta-feira (31). O caso aconteceu na rua Major Ângelo Zanchi. As equipes da Polícia Militar atenderam a ocorrência e disseram havia uma bebê de dois meses, os pais e a avó dela na casa.

Uma imagem mostra a criança sendo salva com a mãe. Segundo a PM, outra família em situação de vulnerabilidade foi resgatada na rua Timirim.

Outras ruas atingidas foram a Napa, na altura do 20, e a rua Cairo.

Um dos flagrantes é de um ônibus que não pode atravessar uma rua, além de um caminhão entalado em outro ponto.

Uma moradora, Adriana Fátima, disse que é a segunda vez que isso acontece e que os alagamentos tiveram início após o começo das obras na Linha 3-Vermelha. O Metrô foi procurado, mas ainda não se manifestou.

Desabamento no Jaçanã

Duas mulheres foram resgatadas após uma casa desabar no Jaçanã, na zona norte, na madrugada. Uma delas estava consciência, enquanto a outra foi retirada sem reações. Ainda não há mais detalhes sobre o socorro.

O Corpo de Bombeiros encaminhou seis equipes para o endereço e afirmou que o local é de dificil acesso.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que acionou equipes de limpeza e zeladoria, além de agentes de trânsito, para diminuir os impactos da chuva na cidade. Leia abaixo a nota na íntegra:

“A Prefeitura de São Paulo informa que, em decorrência das fortes chuvas na noite da última sexta-feira (31), acionou 145 equipes de limpeza, com mais de 2.700 servidores, 3.300 veículos de zeladoria com 1769 funcionários, que atuaram em toda a cidade mitigando os efeitos da tempestade. No trânsito, cerca de 220 agentes de trânsito realizaram o monitoramento das principais vias da cidade. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas registrou cerca de 25,7mm de chuva. O maior índice pluviométrico foi na Zona Norte com 25,7mm. Houve estado de atenção para alagamentos, na Zona Norte, Zona Leste e Marginal do Tietê da noite de ontem até às 06h30 da manhã. No Centro, Zonas Oeste, Sul , Sudeste e Marginal Pinheiros, o estado de atenção foi encerrado à meia noite. Foram registrados até o momento 26 pontos de alagamento, 12 deles ontem a noite e mais 14 durante a madrugada. Houve registro de seis transbordamentos de rios e córregos, todos eles localizados na Zona Leste.

Na manhã deste sábado (1), sete semáforos apresentaram falhas. A manutenção já foi acionada para todos os locais. Os agentes continuam nas ruas orientando o trânsito nos principais cruzamentos. No momento ainda há pontos de alagamentos intransitáveis em vários pontos da Marginal Tietê: pistas central e expressa sentido CB na altura da Ponte das Bandeiras, pista expressa sentido CB na altura da Pte da Casa Verde pista central sentido CB na altura da Pte da Casa Verde, Av Emb Macedo Soares na altura da Ponte do Piqueri, pista central sentido CBna altura da Pte da Casa Verde,pista central sentido AS na altura da Ponte da Freguesia, Av Otaviano Alves de Lima na altura da Pte da Casa Verde.

As equipes da Defesa Civil realizaram 12 atendimentos, no período das 18hs desta sexta (31) às 6hs, deste sábado (01). Foram 02 atendimentos para queda de árvores, sendo 01 na Zona Sul e 01 na região Centro-Oeste. Para desabamentos foram realizados 05 atendimentos, sendo 01 na Zona Leste, 02 na Zona Norte e 02 na Zona Sul, com relação a deslizamentos foram 05 atendimento, sendo 04 na Zona Sul e 01 na Região Centro-Oeste."

Transtornos na CPTM

A operação de trens na Linha 7-Rubi está interrompida parcialmente após as chuvas entre a noite desta sexta-feira (31) e da madrugada deste sábado.

A informação foi confirmada pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Segundo a companhia, um alagamento afeta a circulação entre as estações Caieiras e Francisco Morato, nos municípios da Grande São Paulo.

O Paese (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente às Situações de Emergência) foi acionado, e a CPTM afirmou que aguarda a chegada dos ônibus.

Franco da Rocha (SP)

Franco da Rocha, na região metropolitana, sofreu com as chuvas da madrugada de sábado (1º) Douglas Oliveira/R7 – 1º.02.2025

A cidade registrou um acumulado de 105,2 mm de chuvas em 6 horas, o que provocou o transbordamento do Ribeirão Eusébio em alguns trechos.

Os principais pontos afetados são a Praça Caieiras, a Rua Basílio Fazzi, a Rua Dr. Hamilton Prado, a Rua Gentil Rocha, a Rua Marechal Gaspar Dutra, a entrada da cidade, a Rua Dona Amália Sestini (Calçadão) e um trecho da rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, nas proximidades do Espetão.

O transporte coletivo por ônibus, municipais e intermunicipais, estão suspensos. O acesso à estação de trens e aos terminais de transporte público está comprometido.

Se a população precisar de ajuda, basta acionar a Defesa Civil pelos telefones (11) 4800-6658 e (11) 4800-6659.

Chuvas em Cajamar (SP)

Um alagamento também atinge a rodovia Anhanguera, em Cajamar, na Grande São Paulo, na altura do quilômetro 36, no sentido São Paulo. Há uma interdição no quilômetro 48 de acesso a Anhanguera e há um desvio pela Rodovia dos Bandeirantes.

Todas as faixas e os acostamentos em ambos sentidos estão interditados. Um veículo tentou passar pelo local e ficou ilhado.

Temporal em Caieiras (SP)

A cidade de Caieiras, também na Grande São Paulo, amanheceu com enchentes. A informação foi confirmada pela Defesa Civil local.

Alguns dos pontos atingidos com alagamentos foram a via Waldemar Gomes Marino, rodovia Presidente Tancredo Neves, Napoleão Bonaparte e Narciso Degrandi, na saída de Perus pela Vila Rosina.

A rua Padre José de Anchieta teve uma queda de árvore.

