Bombeiros retiraram dois corpos carbonizados do local onde avião caiu em SP Mortos eram ocupantes da aeronave; outras seis pessoas que estavam em solo se feriram sem gravidade e foram socorridas São Paulo|Do R7, com RECORD 07/02/2025 - 08h15 (Atualizado em 07/02/2025 - 09h29 )

Bombeiros retiram o corpo de uma das vítimas do acidente WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.02.2025

O Corpo de Bombeiros já retirou dois corpos do local do acidente com um avião de pequeno porte em São Paulo. A aeronave caiu na movimentada avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, no começo da manhã desta sexta-feira (7).

Os dois mortos eram ocupantes da aeronave, um Beechcraft King Air F90.

Um passageiro contou que havia cerca de 20 pessoas no coletivo e que houve dificuldade para sair no momento em que o avião atingiu o veículo e o fogo começou.

Os bombeiros revelaram que seis pessoas foram socorridas, mas nenhuma delas em estado grave. Cinco estavam no ônibus. O outro era um motociclista que passava pelo local.

O avião decolou por volta das 7h15 do Campo de Marte, na zona norte, em direção a Porto Alegre (RS). Poucos minutos depois, o piloto retornou em direção ao aeródromo, mas acabou caindo na avenida.

A área continuava isolada pouco antes das 9h, com investigadores da Polícia Civil e da Força Aérea fazendo o trabalho de perícia.

