Deputado Eduardo Suplicy é internado com arritmia cardíaca em Niterói (RJ) Parlamentar apresentou mal-estar e terá que usar marca-passo, mas se encontra lúcido, estável e se alimentando normalmente São Paulo|Do R7, em Brasília 27/08/2025 - 10h42 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Deputado Eduardo Suplicy foi internado em Niterói, RJ, após mal-estar.

Ele apresentava um quadro de arritmia cardíaca e precisará colocar um marca-passo.

Suplicy foi transferido do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara em Maricá.

Atualmente, ele está lúcido, estável e se alimentando normalmente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Suplicy foi o deputado estadual mais votado de São Paulo em 2022 Divulgação/Will Shutter/Câmara dos Deputados

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) foi internado nesta quarta-feira (27) no Hospital Niterói, no Rio de Janeiro, após apresentar mal-estar durante o Congresso Latino-americano da Renda Básica, que ocorre na cidade fluminense.

Ele foi transferido às pressas do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá (RJ), e vai colocar um marca-passo às 16h.

De acordo com boletim médico divulgado pela unidade, o parlamentar foi prontamente atendido e diagnosticado com quadro de arritmia cardíaca.

O hospital informou ainda que Suplicy está lúcido, orientado, em condição estável e se alimentando normalmente.

‌



Em novembro do ano passado, o político de 84 anos anunciou que estava curado do câncer linfático contra o qual vinha lutando desde julho.

“Felizmente, estou curado. Os médicos informaram a mim que o meu linfoma está terminado, e agora só falta completar o tratamento”, disse o deputado em vídeo.

‌



Apesar de ter recebido o diagnóstico em julho, o caso só foi divulgado no fim de outubro, quando o deputado afirmou que já estava em tratamento avançado e que continuaria seus trabalhados na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e também aulas de ginástica.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e respostas

Por que o deputado Eduardo Suplicy foi internado?

‌



O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) foi internado no Hospital Niterói, no Rio de Janeiro, após apresentar mal-estar durante o Congresso Latino-americano da Renda Básica.

Qual foi o diagnóstico médico do deputado?

O parlamentar foi diagnosticado com arritmia cardíaca e precisará colocar um marca-passo.

Como foi o atendimento médico recebido por Suplicy?

Ele foi transferido rapidamente do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, para o Hospital Niterói, onde recebeu atendimento imediato.

Qual é o estado de saúde atual de Eduardo Suplicy?

De acordo com o boletim médico, Suplicy está lúcido, orientado, em condição estável e se alimentando normalmente.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp