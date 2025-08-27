Deputado Eduardo Suplicy é internado com arritmia cardíaca em Niterói (RJ)
Parlamentar apresentou mal-estar e terá que usar marca-passo, mas se encontra lúcido, estável e se alimentando normalmente
O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) foi internado nesta quarta-feira (27) no Hospital Niterói, no Rio de Janeiro, após apresentar mal-estar durante o Congresso Latino-americano da Renda Básica, que ocorre na cidade fluminense.
Ele foi transferido às pressas do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá (RJ), e vai colocar um marca-passo às 16h.
De acordo com boletim médico divulgado pela unidade, o parlamentar foi prontamente atendido e diagnosticado com quadro de arritmia cardíaca.
O hospital informou ainda que Suplicy está lúcido, orientado, em condição estável e se alimentando normalmente.
Em novembro do ano passado, o político de 84 anos anunciou que estava curado do câncer linfático contra o qual vinha lutando desde julho.
“Felizmente, estou curado. Os médicos informaram a mim que o meu linfoma está terminado, e agora só falta completar o tratamento”, disse o deputado em vídeo.
Apesar de ter recebido o diagnóstico em julho, o caso só foi divulgado no fim de outubro, quando o deputado afirmou que já estava em tratamento avançado e que continuaria seus trabalhados na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e também aulas de ginástica.
