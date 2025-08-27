Rui Costa avalia risco de Congresso aprovar isenção do IR sem taxar os mais ricos Ministro da Casa Civil falou que estratégia iria prejudicar a população, pois governo precisa de recursos para manter serviços públicos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/08/2025 - 09h29 (Atualizado em 27/08/2025 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, avaliou nesta quarta-feira (27) o risco de o Congresso Nacional aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, mas derrubar a estratégia de cobrança dos mais ricos. A medida, segundo o ministro, seria uma estratégia para “prejudicar o governo” que acabaria “prejudicando a população”.

“Alguém que está ganhando R$ 2 milhões por ano, encontra formas legais de não pagar nada [de imposto de renda]. Você acha justo alguém que ganha R$ 4 mil pagar imposto de renda e quem tá ganhando R$ 2 milhões [por ano] não pagar nada? Isso não é justo e não acontece em país civilizado nenhum. A contribuição para imposto de renda - que existe em todos os países do mundo - deve ser proporcional à renda da pessoa”, disse.

O ministro acrescentou que pessoas que estão no limite da sobrevivência, com a isenção do IR, poderão consumir mais no supermercado e em itens essenciais. “Ir para a feira, comprar comida, comprar uma roupa para o filho, um remédio, melhorar a alimentação da sua família, fazer um lazer - ter o limite de uma vida digna”, afirmou.

Rui Costa explicou que a expectativa é que a medida comece a valer em janeiro de 2026 e disse que o movimento da oposição é comum, mas “às vezes, em alguns lugares, ganha a irracionalidade, e na estratégia de prejudicar o governo, [a oposição] acaba prejudicando as pessoas”.

‌



“Nesse caso [de aprovação da isenção do imposto de renda], vai ser difícil ficar contra essas medidas. O que eles [parlamentares da oposição] podem fazer é votar o projeto e eventualmente tentar que não tenha compensação, o que criaria dificuldade [no governo] de se ter escolas e hospitais, porque qualquer governo do mundo precisa de recursos para manter serviços públicos funcionando”, apontou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp