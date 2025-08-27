Justiça italiana pode decidir relaxamento da prisão de Carla Zambelli em até 48 horas Ao R7, um dos advogados classificou a sessão como “muito boa” para a defesa Brasília|Victoria Lacerda e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 27/08/2025 - 09h36 (Atualizado em 27/08/2025 - 09h39 ) twitter

Carla Zambelli está presa na Itália desde o dia 29 de julho Felipe Rau/Estadão Conteúdo - 15/05/2025

A Justiça italiana pode decidir, nas próximas 48 horas, se a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) continuará presa ou passará a cumprir medidas alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica, enquanto aguarda o julgamento do pedido de extradição apresentado pelo Brasil. A audiência realizada nesta quarta-feira (27) foi destinada a analisar o relaxamento da prisão da parlamentar, detida na Itália desde 29 de julho.

O processo de extradição diz respeito à condenação definitiva imposta pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

No último dia 22, a deputada recebeu uma nova pena do STF: cinco anos e três meses de prisão pela perseguição armada a um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Nesse caso, a defesa ainda pode recorrer.

A defesa de Carla Zambelli alegou problemas de saúde e pediu sua soltura durante a audiência desta quarta-feira (27). Ao R7, um dos advogados classificou a sessão como “muito boa” para a defesa, afirmando que a acusação “falou pouquíssimo e não tinha argumento para nada”.

Segundo ele, a discussão se concentrou no risco de fuga e nas condições de saúde da deputada. O advogado informou que a decisão será tomada por um colegiado de três juízes, no prazo de 24 a 48 horas. “Não houve manutenção da prisão, isso ainda será definido. Os magistrados irão justificar se ela deve ou não permanecer em cárcere”, afirmou.

Caso a extradição seja aprovada, Zambelli retornará ao Brasil para cumprir a pena.

