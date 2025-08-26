Em São Paulo, Tarcísio tem ampla vantagem em todos os cenários para 2026 Na disputa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), Tarcísio mantém a liderança com 46,1% São Paulo|Do R7 26/08/2025 - 09h13 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h15 ) twitter

Levantamento indica liderança de Tarcísio na corrida ao governo paulista Pablo Jacob/Governo do Estado de SP - 28.08.2025

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) segue como favorito na corrida pelo governo de São Paulo em 2026, de acordo com pesquisa Paraná Pesquisas, realizada entre 21 e 24 de agosto de 2025. O levantamento ouviu 1.680 eleitores em 85 municípios, com margem de erro de 2,4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

No cenário estimulado com nomes já cotados, Tarcísio aparece com 43,8% das intenções de voto, seguido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), com 23,0%, e pela deputada federal Erika Hilton (PSOL), que soma 7,3%. Outros nomes aparecem na sequência: Rodrigo Manga (Republicanos), com 5,5%, Alexandre Padilha (PT), com 4,9%, e Paulo Serra (PSD), com 4,1%.

Em outro cenário, que inclui Márcio França (PSB) no lugar de Alckmin, Tarcísio amplia a vantagem: 47,7% contra 11,5% do ex-ministro. Erika Hilton aparece com 9,0%, seguida por Padilha (PT), com 6,6%.

Na disputa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), Tarcísio mantém a liderança com 46,1%, enquanto Haddad aparece com 20,7%.

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Tarcísio também lidera com folga. Contra Geraldo Alckmin (PSB), ele tem 52,6%, ante 36,4% do ex-governador. Em uma disputa com Márcio França (PSB), Tarcísio soma 60,4%, contra 23,4% do adversário.

Senado

A pesquisa também mediu intenções de voto para o Senado, onde duas vagas estarão em disputa em 2026. Os primeiros colocados são: Fernando Haddad (PT) com 36,8%, Eduardo Bolsonaro (PL) com 33,6% e Capitão Derrite (PL) com 21,7%. Em seguida, aparecem Ricardo Salles (PL) com 14,2% e Baleia Rossi (MDB) com 10,5%.

Avaliação do governo

O levantamento avaliou ainda a gestão de Tarcísio: 66% aprovam a administração, enquanto 30,3% desaprovam. Entre as avaliações qualitativas, 16% consideram o governo “ótimo”, 32,9% “bom”, 28,6% “regular”, 7,8% “ruim” e 13,2% “péssimo”.

