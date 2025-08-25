‘Republicanos mostra que é possível crescer sem abrir mão de princípios’, diz Motta Presidente da Câmara comandou sessão solene em homenagem aos 20 anos do partido Brasília|Do R7 25/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h04 ) twitter

Motta afirmou que celebrar os 20 anos do Republicanos é olhar para o futuro Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 25/08/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, nesta segunda-feira (25), que o crescimento do Republicanos demonstra que é possível crescer “sem abrir mão de princípios”.

A declaração ocorre durante sessão solene na Casa pelos 20 anos de história do Republicanos. Em seu discurso, Motta afirmou que tem “honra” de ter sido eleito para o comando da Câmara pela legenda.

“O Republicanos tem demostrados que é possível crescer sem abrir mão de princípios, que é possível inovar preservando valores, que é possível dialogar sem transigir com convicções”, disse Motta.

Conforme o presidente da Câmara, comemorar os 20 anos da legenda é "olhar para o futuro, reafirmar o compromisso de continuar sendo espaço de diálogo, trincheira de valores e instrumento de progresso".

Além de Motta, entre outras autoridades, estiveram presente na sessão, o presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Em seu momento de fala, Pereira lembrou que, em todo Brasil, o partido tem mais de 500 mil filiados, dois governadores, dois vice-governadores, dois senadores, 40 deputados federais e 76 deputados estaduais.

Em 2024, o Republicanos elegeu 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos e 4.645 vereadores. A legenda tem ainda o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como filiado.

