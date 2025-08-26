‘Quem sabe teremos um candidato à Presidência?’, questiona Marcos Pereira a Tarcísio Ala da direita defende o nome do governador de SP para concorrer à Presidência da República em 2026 Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 25/08/2025 - 21h53 (Atualizado em 25/08/2025 - 22h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Durante evento dos 20 anos do Republicanos, Marcos Pereira sugere Tarcísio de Freitas como possível candidato à presidência em 2026.

Tarcísio nega a pretensão de concorrer, mas recebe apoio dos filiados do partido.

Damares Alves também menciona a necessidade de um candidato do partido, sem citar nomes.

Outros governadores da direita, como Romeu Zema e Ronaldo Caiado, já se apresentam como pré-candidatos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Apesar de Tarcísio, ala mais alinhada a Bolsonaro defende que o ex-presidente continue candidato Pablo Jacob/Governo do Estado de SP - 28.08.2025

Durante evento dos 20 anos do Republicanos, o presidente nacional da sigla, deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), citou nesta segunda-feira (25) a possibilidade de o partido lançar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à presidência da República em 2026.

“Vamos reeleger governadores, e quem sabe, se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato à Presidência da República. Não é Tarcísio?”, questionou Pereira, na ocasião.

Publicamente, contudo, o governador nega a pretensão. Durante o evento, Tarcísio levou afagos da plateia de filiados ao partido.

Em seu discurso, o governador afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “gasta muito” e que o Brasil tem “patinado” se comparado à trajetória de outros países.

‌



Damares defende candidato do partido à Presidência

A declaração de Pereira se soma à da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que sugeriu nesta segunda que o partido também tenha um candidato, mas sem citar nomes.

Damares é ex-ministra do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As declarações destoam da postura da base aliada de Bolsonaro, que ainda defende o nome do ex-mandatário para um segundo mandato, apesar de ele estar inelegível até 2030.

‌



Bolsonaro também se mantém como candidato ao posto. Ele, contudo, é réu no processo sobre a tentativa de golpe após as eleições de 2022 e está em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Além de Tarcísio, outros governadores da direita postulam o comando do Brasil. Os governadores Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União-GO) já são pré-candidatos ao posto.

‌



Ainda em seu momento de fala, Pereira destacou que o partido é “conservador” nos valores, mas comprometido com a responsabilidade fiscal e que não é “refém” de “rótulos nem instrumento de personalidades politicas”

“Em tempos de polarização, escolhemos o caminho do dialogo e da construção. Não cedemos à lógica do ‘nós contra eles’, porque o futuro do país não será discutido no grito nem com discursos para engajamento nas redes sociais”, afirmou Pereira.

20 anos do Republicanos

Entre as autoridades presentes na cerimônia de comemoração dos 20 anos do Republicanos, estavam o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), Tarcísio, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Ao todo, o partido tem mais de 600 mil filiados, dois governadores, dois vice-governadores, dois senadores, 40 deputados federais e 76 deputados estaduais.

Em 2024, o Republicanos elegeu 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos e 4.645 vereadores. E tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como filiado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Qual foi a declaração de Marcos Pereira sobre Tarcísio de Freitas?

Durante um evento dos 20 anos do Republicanos, Marcos Pereira, presidente nacional do partido, mencionou a possibilidade de lançar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato à presidência da República em 2026. Ele questionou se a conjuntura permitiria essa candidatura.

Como Tarcísio de Freitas reagiu à sugestão de candidatura?

O governador Tarcísio de Freitas negou publicamente a pretensão de se candidatar. Durante o evento, ele recebeu apoio da plateia, mas não confirmou a intenção de concorrer.

O que Tarcísio disse sobre o governo atual?

Em seu discurso, Tarcísio criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que o governo “gasta muito” e que o Brasil “patina” em comparação a outros países.

Quem mais está sendo considerado como candidato pela ala da direita?

A senadora Damares Alves sugeriu que o Republicanos também deve ter um candidato, embora não tenha citado nomes. Além de Tarcísio, outros governadores da direita, como Romeu Zema e Ronaldo Caiado, já se declararam pré-candidatos.

Qual é a posição de Jair Bolsonaro em relação à candidatura?

Jair Bolsonaro continua se posicionando como candidato, apesar de estar inelegível até 2030 e ser réu em um processo relacionado à tentativa de golpe após as eleições de 2022. Ele está em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Qual é a visão do Republicanos segundo Marcos Pereira?

Marcos Pereira destacou que o Republicanos é um partido “conservador” em valores, mas comprometido com a responsabilidade fiscal. Ele enfatizou a importância do diálogo e da construção em tempos de polarização, evitando a lógica de “nós contra eles”.

Quem esteve presente no evento dos 20 anos do Republicanos?

Entre as autoridades presentes estavam o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, Tarcísio de Freitas, a senadora Damares Alves, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e outros líderes políticos.

Qual é a trajetória do Republicanos até agora?

O Republicanos completará 20 anos em 2025 e possui mais de 600 mil filiados, além de dois governadores, dois vice-governadores, dois senadores, 40 deputados federais e 76 deputados estaduais. Em 2024, o partido elegeu 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos e 4.645 vereadores.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp