Incêndio atinge casas na região da Cracolândia, no centro de SP Ainda não há informações sobre vítimas; Corpo de Bombeiros atuam no local com sete equipes para combater as chamas São Paulo|Do Estadão Conteúdo 09/03/2025 - 11h16 (Atualizado em 09/03/2025 - 11h16 )

Incêndio atingiu casas na região da Cracolândia Reprodução/RECORD – 09.03.2025 -

Um incêndio atinge várias casas em uma comunidade na rua dos Gusmões, no bairro de Santa Ifigênia, nas proximidades da Cracolândia, região central de São Paulo, neste domingo (9). A ocorrência foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que destinou sete equipes para combater as chamas. Ainda não existem informações sobre vítimas. Imagens produzidas por moradores da região mostram casas de madeira e barracos sendo consumidos pelas chamas, e a chegada dos caminhões do Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com os moradores, o local, situado na altura do número 199, é uma ocupação que busca regularização.

A região fica próxima da concentração de dependentes químicos conhecida como Cracolândia, nos arredores da Estação da Luz. Atualmente, o fluxo de usuários se reúne na rua General Couto de Magalhães, onde o prefeito Ricardo Nunes (MDB) construiu um muro em maio de 2024. O local também está próximo do incêndio.

A própria rua dos Gusmões já foi o ponto de grandes aglomerações de usuários no ano passado e palco de confrontos entre usuários e agentes de segurança. Centenas de pessoas eram vistas usando drogas durante as noites.

Após a migração do fluxo para ruas próximas, a região vivia um processo de revitalização liderado por moradores e comerciantes, com o plantio de mudas de plantas e a pintura das calçadas.