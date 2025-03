Homem é preso após agredir a tia e incendiar residência onde moravam no DF Suspeito tentou fugir, mas foi encontrado pela Polícia Militar; segundo os agentes ele estava agressivo e ameaçava a vítima Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 09/03/2025 - 08h35 (Atualizado em 09/03/2025 - 08h35 ) twitter

Incêndio atingiu cinco barracos na madrugada PMDF/Divulgação -

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal após agredir a tia e incendiar o barraco onde moravam na Quadra 406 do Recanto das Emas. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (8), nas proximidades do local onde quase 30 barracos pegaram fogo em 21 de fevereiro. Segundo a polícia, as equipes estavam em patrulha quando um casal pediu ajuda e informou que, após um desentendimento, um homem tinha agredido fisicamente a tia e a ameaçado.

Na ocasião, um vizinho tentou ajudar, mas também foi agredido. Em meio à confusão, o suspeito colocou as vítimas para fora da residência e ateou fogo no barraco, fugindo em seguida. Os policiais o encontraram próximo ao Conjunto E da mesma quadra e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas. As chamas, no entanto, acabaram destruindo cinco barracos.

O local foi isolado e a perícia acionada para os procedimentos necessários. Em nota, a PMDF informou que o homem foi levado para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) e que ele estava muito agressivo e ameaçando a tia enquanto era levado. Ele foi autuado por lesão corporal, incêndio criminoso e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

Incêndio atinge 30 barracos

Em 21 de fevereiro deste ano, o Corpo de Bombeiros atuou na mesma quadra do Recanto das Emas no combate a um incêndio que atingiu 30 barracos e deixou moradores desabrigados. Na ocasião, nenhuma pessoa se feriu, mas foram necessárias dez viaturas para combater as chamas devido ao grande material combustível do local e a proximidade entre os barracos.

