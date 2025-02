Ministério da Saúde vai distribuir 2 milhões de testes rápidos de dengue para SP Itens devem ser entregues na próxima semana; no total, serão 6,5 milhões de testes para todo o país São Paulo|Do R7, em Brasília 22/01/2025 - 17h39 (Atualizado em 22/01/2025 - 18h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É a primeira vez que testes do tipo serão distribuídos pelo Ministério da Saúde Marcelo Camargo/Agência Brasil - 29.2.2024

O Ministério da Saúde vai distribuir para o estado de São Paulo, a partir da próxima semana, 2 milhões de testes rápidos para o diagnóstico da dengue. A entrega faz parte do envio total de 6,5 milhões de unidades para todo o país. Segundo a pasta, na primeira remessa, serão 4,5 milhões de testes distribuídos — o restante será utilizado a depender da necessidade.

Foram investidos R$ 17,3 milhões no processo de aquisição, que começou no ano passado.

Apenas neste mês, a Secretaria de Saúde paulista confirmou 22.604 casos e seis mortes no estado em decorrência da dengue — outros 85 óbitos estão em investigação. O Ministério da Saúde registrou 57.104 diagnósticos prováveis da doença em 2025. No mesmo período de 2024, foram 29.667.

São Paulo é um dos estados monitorados pelo governo federal, por tendência de aumento nos diagnósticos da doença. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná também são observados pelo Ministério da Saúde.

‌



Estratégia

De acordo com a pasta federal, é a primeira vez que testes do tipo serão distribuídos. O objetivo é “ampliar a identificação precoce dos casos, especialmente em municípios distantes e com acesso limitado a serviços laboratoriais.”

Os testes rápidos conseguem detectar o vírus da dengue sem identificar o sorotipo. Os produtos estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde dos municípios, conforme a distribuição dos gestores locais.

‌



O Ministério da Saúde vai orientar o uso dos novos itens às autoridades estaduais por meio de uma nota técnica com critérios para a utilização.

Há outros dois tipos de testes de detecção da dengue no SUS (Sistema Único de Saúde), disponíveis nos Lacen (Laboratórios Centrais de Saúde Pública) — o de biologia molecular e o sorológico.

Números no país

Em 2024, o Brasil registrou 6.068 mortes por dengue e mais de 6,6 milhões de casos prováveis. Já este ano, 8 mortes foram confirmadas e 87 mil casos prováveis de doença foram notificados, segundo dados do ministério, que consideram o período de 1º a 20 de janeiro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5