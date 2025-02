Ministério da Saúde anuncia distribuição de 6,5 milhões de testes rápidos para dengue Segundo a pasta, no primeiro momento, serão distribuídos 4,5 milhões de testes, que devem ser entregues na próxima semana Brasília|Do R7 20/01/2025 - 14h08 (Atualizado em 20/01/2025 - 21h52 ) twitter

Distribuição dos insumos deverá começar na próxima semana Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir 6,5 milhões de testes rápidos para diagnóstico da dengue a todas 27 unidades da federação . A iniciativa, que terá um investimento R$ 17,3 milhões, tem por objetivo ampliar “a identificação precoce dos casos, especialmente em municípios distantes e com acesso limitado a serviços laboratoriais”.

Segundo a pasta, no primeiro momento, serão distribuídos 4,5 milhões de testes. O restante dos exames, somados dois milhões, serão utilizados como estoque estratégico para atender locais que possam ter um aumento no número de casos e precisem de uma resposta rápida no diagnóstico.

Em complemento, o ministério informou que os insumos devem começar a ser entregues na próxima semana, seguindo “orientações técnicas para garantir maior eficiência no combate às arboviroses no país”.

O processo de aquisição foi iniciado em 2024 e a distribuição será acompanhada de uma nota técnica com orientações sobre o uso dos produtos na rede de saúde, bem como os critérios para distribuição.

“Esse teste rápido, que é feito na hora, quando dá positivo, a pessoa está com a doença. E mesmo quando ele dá negativo é necessário ainda acompanhar, fazer uma análise do diagnóstico, dos sinais e sintomas e ver se são compatíveis com dengue. É uma ferramenta que ajudará a rede de atendimento e que vai otimizar a vigilância epidemiológica”, explica a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel.

Dengue

Em 2024, o Brasil registrou 6.068 mortes por dengue e mais de 6,6 milhões de casos prováveis. Já este ano, 8 mortes foram confirmadas e 87 mil casos prováveis de doença foram notificados, segundo dados do ministério, que consideram o período de 1º a 20 de janeiro.