PF apura supostos crimes de desvio de recursos públicos da saúde em Sorocaba (SP) Mais de 100 policiais federais estão cumprindo 28 mandados de busca e apreensão em cidades do estado de São Paulo São Paulo|Do R7, em Brasília 10/04/2025 - 11h22 (Atualizado em 10/04/2025 - 11h39 )

Investigações começaram em 2022, após contratação de OS Divulgação/Polícia Federal - 10.4.2025

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (10), 28 mandados de busca e apreensão em 12 cidades paulistas, incluindo a capital e Sorocaba. A ação faz parte de uma investigação que apura supostos desvios de recursos públicos destinados à saúde. A Justiça autorizou também o sequestro de bens e valores que podem somar até R$ 20 milhões, além da proibição de a OS (Organização Social) investigada firmar novos contratos com o poder público.

O R7 confirmou que o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos-SP), está entre os alvos da operação. Segundo a assessoria de Manga, a ação tem “plena colaboração com as autoridades, para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos, o mais brevemente possível” (veja nota completa abaixo).

Entre os itens apreendidos estão diversas quantias em dinheiro vivo, armas, carros de luxo e documentos. As investigações começaram em 2022, após suspeitas sobre a atuação de uma Organização Social contratada para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde no município.

Também foram identificados indícios de lavagem de dinheiro, por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e transações imobiliárias.

Os investigados poderão responder, conforme suas condutas individuais, pelos supostos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro (ocultação de capitais), peculato, contratação direta ilegal e frustração do caráter competitivo da licitação.

Veja a nota divulgada pelo prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga

“A investigação da Polícia Federal envolvendo uma OS (Organização Social) acontece em 13 cidades, tais como São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, entre outras, sendo Sorocaba uma delas. Nesse sentido, está havendo plena colaboração com as autoridades, para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos, o mais brevemente possível.

Vale destacar que a operação acontece em um momento de grande projeção da cidade e do nome do prefeito Rodrigo Manga no cenário nacional, inclusive pontuando com destaque em pesquisas para governador do Estado de São Paulo e presidente do Brasil. Não é a primeira vez na história que vemos “forças ocultas” se levantarem contra representantes que se projetam como uma alternativa ao sistema e dão voz ao povo. Recentemente, por exemplo, Rodrigo Manga entrou em embates contra o aumento de impostos de alimentos básicos, combustíveis e remédios, bem como a criação de novos pedágios."

