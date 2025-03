Como o Tribunal de Contas fiscaliza o dinheiro público usado por organizações sociais? Especialista discute a importância das decisões do tribunal e o monitoramento das entidades que recebem fundos públicos Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 16/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dimas Ramalho, conselheiro-corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, destaca que o tribunal assegura que os recursos sejam usados de forma justa e transparente, seguindo as regras específicas de contratação e evitando desvios.

Em 2023, foram gastos R$ 40 bilhões com essas entidades, que gerem hospitais e outras instalações, e é vital garantir que esses investimentos beneficiem a população. O tribunal controla rigorosamente esses gastos para proteger o interesse público.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.