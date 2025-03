Por falta de quórum, assembleia de credores da Avibras é suspensa Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região informou que uma nova reunião está marcada para o dia 18 São Paulo|Do R7 11/03/2025 - 15h10 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h15 ) twitter

Assembleia estava marcada para esta terça Reprodução/ redes sociais @sindmetalsjc

Marcada para esta terça-feira (11), a Assembleia Geral de Credores da Avibras , empresa do ramo aeroespacial, foi suspensa por falta de quórum. A categoria reivindica o pagamento de salários e direitos, além da manutenção dos postos de trabalho.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região , a Avibras deve 23 pagamentos aos empregados. A Avibras, que tem cerca de R$ 1 bilhão em dívidas, está em recuperação judicial.

O movimento começou há três anos, quando a empresa demitiu 420 trabalhadores, sem negociação com o sindicato. Na época, os cortes foram cancelados pela Justiça, e os funcionários passaram por seis programas de suspensão temporária dos contratos de trabalho.

Em fevereiro, a 37ª Vara Cível de São Paulo determinou a penhora de ações do proprietário da Avibras Indústria Aeroespacial, João Brasil Carvalho Leite. A decisão atende a ação movida pela Brasil Crédito Gestão Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, detentora de créditos da empresa.

‌



De acordo com o sindicato, o agendamento da assembleia é uma resposta a petições protocoladas pela Brasil Crédito e pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que também é credor da empresa.

“Uma nova assembleia com os credores será realizada no dia 18, independentemente do atingimento do quórum. Segue a luta dos trabalhadores por seus salários, direitos e empregos”, informou o sindicato.

