Avião de Alckmin apresenta falhas durante parada na Colômbia e é substituído Vice-presidente estava em viagem oficial ao México; Tebet e Fávaro também estavam a bordo Brasília|Do R7 29/08/2025 - 10h32 (Atualizado em 29/08/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Durante a viagem de volta do México, o avião do vice-presidente Geraldo Alckmin apresentou falhas em uma das mangueiras semi-hidráulicas na Colômbia.

A Força Aérea recomendou a troca de aeronave como medida de segurança, apesar de o avião ter condições de seguir a viagem.

Um novo avião foi deslocado do Brasil e deve pousar em Brasília por volta das 21h desta sexta-feira.

Alckmin participou de uma missão empresarial no México, promovendo oportunidades de negócios e afirmando a soberania nacional do Brasil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Aeronave levava vice-presidente e comitiva em viagem Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O avião que transportava o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços , Geraldo Alckmin , e a comitiva dele apresentou falhas e precisou ser substituída durante parada de reabastecimento em Cali, na Colômbia, nesta sexta-feira (29). Alckmin voltava ao Brasil de viagem ao México . Além dele, os ministros Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, estavam a bordo. Segundo o governo, “todos estão bem e em segurança”.

De acordo com a vice-presidência, a falha foi em uma das mangueiras semi-hidráulicas e a aeronave tinha condições de seguir a viagem para o Brasil, mas a Força Aérea recomendou a troca de veículos como medida de segurança. Outro avião foi deslocado do Brasil para completar a missão.

A nova aeronave decolou da Base Aérea de Brasília às 10h, e a previsão é que o vice-presidente e a comitiva pousem na capital brasileira por volta de 21h desta sexta.

No México, Alckmin participou de uma missão empresarial para promover oportunidades de negócios e parcerias estratégicas. Na ocasião, o vice-presidente, que está à frente do comitê de negociações com os Estados Unidos, falou sobre o uso da lei da reciprocidade.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“O presidente Lula tem nos orientado, primeiro: soberania nacional. O Brasil não abre mão da sua soberania. No estado democrático, os poderes são separados. Separação dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. E do outro lado diálogo. E negociação. Essa é a disposição do Brasil. Espero que isso possa ajudar que a gente acelere o diálogo e a negociação”.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com o avião do vice-presidente Geraldo Alckmin durante a viagem de volta do México?

‌



O avião que transportava o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, apresentou falhas em uma das mangueiras semi-hidráulicas durante uma parada de reabastecimento em Cali, na Colômbia, nesta sexta-feira (29). Alckmin estava acompanhado pelos ministros Simone Tebet e Carlos Fávaro.

Qual foi a recomendação da Força Aérea em relação ao avião?

‌



A Força Aérea recomendou a troca de veículos como medida de segurança, apesar de a vice-presidência afirmar que a aeronave tinha condições de seguir viagem. Um novo avião foi deslocado do Brasil para completar a missão.

Quando o novo avião decolou e qual é a previsão de chegada na capital brasileira?

O novo avião decolou da Base Aérea de Brasília às 10h, e a previsão é que o vice-presidente e a comitiva pousem na capital brasileira por volta das 21h desta sexta-feira.

Qual foi a participação de Alckmin no México antes do incidente?

No México, Alckmin participou de uma missão empresarial para promover oportunidades de negócios e parcerias estratégicas. Ele também falou sobre o uso da lei da reciprocidade em sua função à frente do comitê de negociações com os Estados Unidos.

O que Alckmin disse sobre a soberania nacional do Brasil?

Alckmin afirmou que “o presidente Lula tem nos orientado, primeiro: soberania nacional. O Brasil não abre mão da sua soberania”. Ele destacou a importância da separação dos poderes e a necessidade de diálogo e negociação.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp