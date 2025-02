Ricardo Nunes sobrevoa regiões atingidas por temporal em São Paulo Cidade registrou pelo menos 19 pontos de alagamento, entre eles a Marginal Tietê São Paulo|Do R7 01/02/2025 - 18h11 (Atualizado em 01/02/2025 - 18h12 ) twitter

Prefeito de São Paulo sobrevoa a cidade Prefeitura de SP/ reprodução/ 01.02.2025

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sobrevoou as regiões atingidas pelas fortes chuvas de sexta-feira (31) na cidade. Vários locais ainda estão alagados. No total, a cidade registrou 19 pontos de alagamento, entre eles a Marginal Tietê, uma das mais importantes vias expressas da capital. Antes do voo, o prefeito também caminhou pelas ruas e conversou com as pessoas.

“O solo ficou encharcado. Evidentemente, com o solo encharcado, a água não penetra. A água que vem, ela vai ficando sobre a superfície”, afirmou o prefeito durante a visita. Choveu em janeiro 10,4% a mais do que o esperado para o mês.

Nesta manhã, a Zona Leste, Zona Norte e a Marginal Tietê ainda estavam em estado de atenção para alagamentos. Itaim Paulista, Guaianases, Penha, Itaquera e Vila Prudente estão em alerta.

A Prefeitura de São Paulo informou que mais de 3 mil agentes estão nas ruas para prestar assistência à população. No Jardim Pantanal, marmitas, cestas básicas e Cartão Emergencial, com carga de R$ 1.000, estão sendo distribuídos às famílias atingidas.

O governo de São Paulo também informou que enviará itens de ajuda para as pessoas atingidas. Famílias da Zona Leste da cidade receberam 50 cestas básicas, 100 cobertores, três caixas de roupas (masculinas, femininas e infantis), além de calçados, absorventes, pallets de água, brinquedos e itens de cama, mesa e banho enviados pelo Fundo Social. A Defesa Civil também incluiu 30 kits de limpeza.

Pelas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas disse que está acompanhando a situação das cidades atingidas. “Estamos acompanhando com total atenção a situação dos municípios que estão sendo castigados pelas fortes chuvas que atingem nosso estado. As equipes da @defesacivilsp estão mobilizadas, trabalhando incansavelmente para apoiar as cidades afetadas, que contam também com o apoio do@fundosocialsp. Continuaremos monitorando a situação e adotando todas as medidas necessárias para proteger a população”, disse.