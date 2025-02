Saiba quem foi o artista plástico morto durante tempestade em São Paulo Rodolpho Tamanini Netto, de 73 anos, foi encontrado por um amigo sem sinais vitais neste sábado, em Pinheiro São Paulo|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/01/2025 - 18h55 (Atualizado em 25/01/2025 - 18h55 ) twitter

Rodolpho Tamanini Netto, de 73 anos, morreu nas fortes chuvas

O artista plástico Rodolpho Tamanini Netto, de 73 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (25) após as fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo. O artista morreu após uma enxurrada invadir sua residência no bairro de Pinheiro, na Zona Oeste da capital paulista, perto do tradicional Beco do Batman. O idoso foi encontrado por um amigo que visitou a casa na manhã deste sábado (25).

A morte de Tamanini abalou a comunidade artística. Em nota, a Galeria Jacques Ardies, informou que o artista foi tragicamente levado pela forte enxurrada. “Um artista de talento único e expressão marcante, Rodolpho deixará para sempre um legado inesquecível, não apenas por sua obra, mas também pela pessoa extraordinária que foi”, disse.

“Nos unimos aos familiares e amigos neste momento de profunda dor, expressando nosso mais sincero pesar. Que Rodolpho descanse em paz e que sua memória permaneça viva em nossos corações”, escreveu a galeria em comunicado.

Tamanini Netto nasceu em São Paulo, em 1951. Começou a pintar como autodidata aos 17 anos. Em seu trabalho, o artista abordava principalmente a cidade de São Paulo, favelas e paisagens marinhas.

Terceiro maior volume de chuva

Nesta sexta-feira (24) São Paulo registrou o terceiro maior volume de chuva da série histórica, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Tamanini é a 15ª vítima relacionada às fortes chuvas no estado desde 1º de dezembro, quando se iniciou a Operação Chuvas 2024/2025 da Defesa Civil.

A previsão é que a cidade siga em alerta até terça-feira, com previsão de chuvas intensas em todo o estado. Essas condições climáticas serão causadas pela passagem de uma frente fria, que trará pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A previsão de chuva de forte intensidade, com acumulados altos, abrange a capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas e Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Ribeira, região de Itapeva, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.

Já para as regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto, a previsão é de chuva de intensidade moderada, porém com acumulados altos.

Orientações

A Defesa Civil orienta que a população adote medidas de precaução para minimizar os riscos decorrentes das fortes chuvas. “É essencial evitar áreas de alagamento e não atravessar vias inundadas, mesmo de carro. Também é importante ficar atento a sinais de deslizamentos, como inclinação de postes, árvores ou rachaduras em terrenos e paredes”, alertou o órgão.

Além disso, durante ventos fortes, deve-se manter distância de árvores, postes e estruturas frágeis. Em caso de tempestades com raios, desconectar aparelhos eletrônicos da tomada.

O sistema Defesa Civil Alerta envia mensagens de emergência gratuitamente e de forma automática para celulares que estejam em áreas de risco. Para garantir o funcionamento do serviço, é necessário verificar se a funcionalidade está ativada no dispositivo.