FAB levará deportados dos EUA para Belo Horizonte, após avião entrar em manutenção Aeronave com 88 brasileiros deportados passa por manutenção em Manaus. FAB disponibiliza avião para concluir viagem Brasília|Do R7, em Brasília 25/01/2025 - 12h25 (Atualizado em 25/01/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

KC 30 da FAB que será usado para levar deportados de Manaus para Belo Horizonte

A FAB (Força Aérea Brasileira) ofereceu apoio para os passageiros do voo 6160 da Global Crossing Airlines, que transportou 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos. A aeronave aterrissou na tarde de sexta-feira (24) no Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus (AM). Devido a uma necessidade de manutenção, não havia previsão de partida para Belo Horizonte (MG), seu destino final.

De acordo com comunicado da FAB, uma aeronave KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte (2º/2º GT - Esquadrão Corsário), será utilizada, por solicitação do governo federal, para prestar apoio aéreo.

“A aeronave decolará da Base Aérea de Brasília (BABR), às 13 horas (local), com pouso previsto, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, às 14h30 (local). O tempo de solo em Manaus dependerá de trâmites diversos a serem realizados pelos órgãos competentes”, diz o texto.

De acordo com a FAB, profissionais de saúde serão disponibilizados para acompanhamento dos deportados até o destino final, no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG).

‌



O avião saiu de Alexandria, no estado americano da Virgínia, e fez escala no Panamá antes de seguir para Manaus.

De acordo com o Itamaraty, este é o segundo voo trazendo deportados dos EUA em 2025 e não tem relação com as medidas anti-imigração do presidente norte-americano, Donald Trump. O outro avião trouxe brasileiros deportados em 10 de janeiro, ainda no governo do ex-presidente americano Joe Biden.

‌



Brasil e EUA mantêm acordo de deportação desde 2017. Outras aeronaves norte-americanas pousaram com brasileiros deportados em novembro e dezembro de 2024.

Sem informações sobre o próximo voo

Ainda não é possível saber quando os primeiros brasileiros atingidos pelas medidas anti-imigração de Trump chegam ao Brasil. O Ministério das Relações Exteriores não tem informações de um eventual próximo voo, porque os EUA divulgam as decolagens com poucos dias de antecedência.

‌



Em território nacional, os deportados são auxiliados pela Polícia Federal. Procurada, a PF não retornou os questionamentos do R7.

O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou nesta sexta-feira que o governo federal “dará todo apoio” aos brasileiros deportados.