Cenário de chuvas em São Paulo será pior de domingo a terça, diz porta-voz da Defesa Civil

Um forte temporal em São Paulo deixou a cidade com diversos pontos de alagamento nesta sexta-feira (24). Um alerta inédito foi emitido pela Defesa Civil , para os celulares conectados a uma rede 4G ou 5G identificados pelo sistema de geolocalização, a fim de que as pessoas em áreas de risco procurassem abrigos e permanecessem em locais seguros. O tenente Maxwel de Souza, porta-voz da Defesa Civil, afirmou, em entrevista ao Link News , que não houve nenhum registro de morte ou desaparecidos, comprovando que o aviso cumpriu a função.



Segundo o tenente, a previsão para o sábado (25) é também de chuva, e para o período de domingo (26) a terça-feira (28), a condição é de altas temperaturas e fortes temporais, com precipitações constantes e persistentes.