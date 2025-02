Idoso morre após água invadir casa durante chuvas intensas em São Paulo Rodolpho Tamanini Netto, artista plástico de de 73 anos, foi encontrado na manhã deste sábado dentro de sua casa no bairro de Pinheiros São Paulo|Da Agência Brasil 25/01/2025 - 18h09 (Atualizado em 25/01/2025 - 18h40 ) twitter

Rodolpho Tamanini Neto, morto durante as chuvas de São Paulo Arquivo Pessoal/Rodolpho Tamanini Neto

O corpo de um homem de 73 anos foi encontrado na manhã deste sábado (25) dentro de sua residência, no bairro de Pinheiros, na capital paulista. A casa foi alagada na tarde de ontem (24), dia em que a cidade registrou o terceiro maior volume de chuva da série histórica, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A vítima foi identificada como Rodolpho Tamanini Netto. Ele era um conhecido artista plástico da capital.

A Defesa Civil do estadual informou que o idoso é a 15ª vítima relacionada às fortes chuvas no estado desde 1º de dezembro, quando se iniciou a Operação Chuvas 2024/2025.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, num terreno com duas casas, encontraram a vítima na residência dos fundos sem vida.

‌



“Na manhã de sábado, um amigo da vítima foi até o local para verificar os estragos da chuva, quando constatou que um veículo havia sido arrastado pela correnteza e danificado o portão da garagem, facilitando a entrada de água na casa. A testemunha entrou na residência e encontrou a vítima, já sem vida e acionou os policiais”, diz nota da SSP. O nome da vítima ainda não foi divulgado.

Temporais continuam até terça

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu boletim especial, para o período de domingo (26) a terça-feira (28), com previsão de chuvas intensas em todo o estado. Essas condições climáticas serão causadas pela passagem de uma frente fria, que trará pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.

‌



A previsão de chuva de forte intensidade, com acumulados altos, abrange a capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas e Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Ribeira, região de Itapeva, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.

Já para as regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto, a previsão é de chuva de intensidade moderada, porém com acumulados altos.

‌



Gabinete de crise

A Defesa Civil montará, de forma presencial, na segunda-feira (27), o gabinete de crise no Centro de Gerenciamento de Emergências para coordenar as ações relacionadas aos eventos climáticos previstos. Entre segunda e terça-feira (28), há previsão de acumulados mais elevados de chuva, além de forte intensidade, informou o órgão.

Empresas reguladoras de serviços públicos, representantes de concessionárias de abastecimento de água e energia também atuam no gabinete.

Orientações

A Defesa Civil orienta que a população adote medidas de precaução para minimizar os riscos decorrentes das fortes chuvas. “É essencial evitar áreas de alagamento e não atravessar vias inundadas, mesmo de carro. Também é importante ficar atento a sinais de deslizamentos, como inclinação de postes, árvores ou rachaduras em terrenos e paredes”, alertou o órgão.

Além disso, durante ventos fortes, deve-se manter distância de árvores, postes e estruturas frágeis. Em caso de tempestades com raios, desconectar aparelhos eletrônicos da tomada.

O sistema Defesa Civil Alerta envia mensagens de emergência gratuitamente e de forma automática para celulares que estejam em áreas de risco. Para garantir o funcionamento do serviço, é necessário verificar se a funcionalidade está ativada no dispositivo.

